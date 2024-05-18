18 Мая 2024
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Происшествия Республика Северная Осетия - Алания
Фото: Официальный сайт Алагирского района Северной Осетии / алаг-ир.рф

В Северной Осетии задержан глава АМС Алагирского района

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании главы администрации местного самоуправления (АМС) Алагирского района Германа Гагиева. Причина – подозрение в превышении полномочий.

"Речь идет о незаконной продаже по заниженной стоимости одного из земельных участков на 3-м километре автодороги Фиагдон – Даргавс. В этом году мы начали проверку использования земель. Выявили огромное количество нарушений. В том числе Алагирском районе. Причем, таких нарушений, которые не просто далеко за рамками закона, но и вне простой человеческой логики. Эту работу продолжим", - написал в своем telegram-канале Меняйло, предупредив, что работать надо по закону, тогда ни к кому никаких вопросов не возникнет.

Гагиев родился 2 марта 1964 г. в Алагире. Учился в местной средней школе №5. После 10 класса поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". 30 июня 1989 г. получил диплом. Женат, четверо детей. В 2001 г. стал заместителем главы АМС Алагир. В феврале 2005 г. – марте 2008 г. - и.о. главы администрации Алагира. С марта 2008 г. по 2017 г. – глава Алагирского городского посселения. С 2017 г. по 2021 г. – заместитель главы АМС Алагирского района по вопросам ЖКХ, строительства и экономического развития. Со 2 ноября 2021 г. - глава АМС Алагирского района.

Глава администрации местного самоуправления Алагирского района Северной Осетии Герман Гагиев(2024)|Фото: Официальный сайт Алагирского района Северной Осетии / алаг-ир.рф

Теги: Северная Осетия, глава, Герман Гагиев


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