В Правительстве сообщили, как будут готовиться к 80-летию Победы

Правительство России утвердило план мероприятий, которые составят подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое предстоит отметить в 2025-ом. Подготовка юбилея и его празднование будут состоять и 170 с лишним основных мероприятий, которые начнутся уже в этом году.

В плане предусмотрены как торжественные мероприятия с представителями других государств, так и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено увековечиванию памяти погибших воинов. В частности, благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.

Также состоятся социально значимые проекты, творческие мероприятия и акции. Например, тематические выставочные, научные и просветительские инициативы в федеральных учреждениях культуры, передвижные экспозиции, исторические фестивали, премьерные спектакли, концерты, гастроли ведущих творческих коллективов, посвящённые тематике Великой Отечественной войны. Деньги на все это дадут из федеральной казны и внебюджетных источников.