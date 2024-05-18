В Астраханской области за прошлый год ввели в эксплуатацию 609 тысяч кв. метров жилья

О развитии строительной отрасли депутатам областного парламента рассказал губернатор Игорь Бабушкин в рамках отчёта о работе правительства Астраханской области в 2023 году.

За прошлый год в регионе ввели в эксплуатацию 609 тысяч кв. м жилья – это в два раза больше, чем пять лет назад.

«При нынешней активности наших застройщиков в этом году мы планируем значительно нарастить объёмы нового жилья в многоквартирных домах – до 310 тысяч кв. м. Это в полтора раза больше, чем в 2023 году», – заметил губернатор.

Вместе с тем, сейчас невозможно обеспечить больший рост жилищного строительства из-за изношенности более чем на 90% сетей водопровода и канализации. На решение проблемы уже направили свыше 11 млрд рублей, привлеченных из федерального бюджета, но это лишь малая часть необходимых затрат. Совместно с Фондом развития территорий разработали комплексный план модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения. Он включает более 250 мероприятий до 2030 года с упором на городские и поселковые коммунальные сети.

В этом году закончится первый этап реконструкции Северных очистных сооружений, а уже в следующем – полностью завершатся все работы на объекте. Далее капитальный ремонт ждёт правобережные и южные очистные сооружения.

В 2024 году должно завершиться восстановление трёх участков городской ливневой канализации на улицах Харьковская, Бурова и Калинина. Затем к ремонту ливнёвки приступят на улицах Савушкина, Татищева, Анри Барбюса, Яблочкова, С. Перовской и Н. Островского. Кроме того, в текущем году приведут в порядок 182 км сетей водоснабжения, канализации, тепловых сетей, а также завершат ещё один социально важный объект – новый водопровод в посёлке Ильинка Икрянинского района.

Чтобы модернизировать всю коммунальную инфраструктуру Астраханской области, требуется более 160 млрд рублей. Губернатор поднял этот вопрос во время недавних встреч с Президентом и Председателем Совета Федерации, получив поддержку. В настоящее время идёт подготовка обращения в Правительство России о согласовании необходимых федеральных средств.

На особом контроле областного правительства – расселение жителей из аварийного фонда. За пять лет в комфортные и просторные квартиры переехали три тысячи астраханцев.

«В прошлом году мы досрочно завершили программу, рассчитанную до 2025 года, и стали одним из 15 регионов, вошедших в новую программу переселения. Её цель – расселить весь аварийный фонд, признанный таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, – заметил губернатор Игорь Бабушкин. – В таких домах на площади 265 тысяч кв. м у нас проживают 14 тысяч жителей. Из них почти 4,5 тысячи астраханцев получат новые квартиры до конца текущего года».

Еще один важный вопрос – предоставление жилья детям-сиротам. В результате совместной работы с депутатским корпусом принят новый региональный закон. По нему 447 сирот получили единовременные выплаты на покупку жилья, 357 человек – компенсации за его аренду.

В планах текущего года – приобрести для сирот 49 квартир по договорам долевого участия и завершить строительство двух 36-квартирных домов в посёлке Лиман.