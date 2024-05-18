В Бишкеке стабилизировалась обстановка, раскаленная митингом

МВД Киргизии сообщило о том, что ситуация в столице республики, Бишкеке, после митинга стабильная, происходящее – под полным контролем милиции.

"Все участники митинга разошлись, среди граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан погибших и пострадавших во время митинга граждан нет. Движении во всех улицах столицы для транспортных средств восстановлена", - говорится в telegram-канале министерства.

РБК напоминает, что 13 мая в одном из хостелов в районе проспекта Чуй в Бишкеке произошла драка. После этого в дежурную часть милиции поступило сообщение, что иностранные граждане нарушают общественный порядок. Сотрудники МВД задержали иностранцев, они "скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой". Национальность задержанных не назвали. Вечером 17 мая возле хостела, где жили иностранцы, начали собираться местные жители, перекрыв движение транспорта на дорогах. Милиция оцепила улицу. В ночь на 18 мая начальник главного управления внутренних дел Бишкека Азамат Токтоналиев вышел к митингующим и провел переговоры, к тому моменту собралось больше тысячи жителей Бишкека.