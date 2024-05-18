В Новороссийске без электричества остались десятки тысяч жителей

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о том, что из-за возгорания на подстанции "Кирилловская" произошло отключение энергоснабжения. Под отключения попали 26 тыс. жителей.

Аварийная бригада ЮЗЭС выполняет оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы запитать Цемдолину. На ТП-27, которая питает Приморский и Центральные районы, сработала защита. Аварийная бригада Электросети Кубани занимается включением подстанции. В ближайшие время свет вернется в дома 20 тыс. жителей.

По Новороссийскому внутригородскому району ситуация более сложная. Бригада ЮЗЭС занимается восстановлением энергоснабжения.