В Москве мужчине вменили педофилию

В Москве следователям попался человек, который может быть виновен в сексуальном интересе к маленьким девочкам.

По данным ГСУ СКР по Москве, 16 мая злоумышленник в лифте жилого дома на улице Липовый парк в Новой Москве подверг девятилетнюю девочку насильственным действиям сексуального характера и скрылся. Ребенок рассказал о случившемся матери, которая тут же обратилась в полицию. Вскоре предполагаемого насильника задержали. Возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал Shot уточняет, что речь может идти о нескольких подобных случаях – якобы от схожих действий мужчины пострадала еще одна девочка, которой восемь лет. Злоумышленник якобы домогался и до совершеннолетних местных жительниц. Они рассказали, что тот же человек, о котором сообщает СКР, "схватил за попу" молодую маму, которая гуляла во дворе с коляской, а ушел, только когда та пригрозила ему мужем-боксером.