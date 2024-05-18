Приоритет работы правительства Астраханской области - социальная сфера

Приоритетное направление работы Правительства Астраханской области – социальная сфера.

Губернатор Игорь Бабушкин в ходе доклада региональным депутатам об итогах 2023 года сообщил, что социальные выплаты из областного бюджета в прошлом году получили более 300 тысяч астраханцев. Общая сумма выплат составила почти 12 миллиардов рублей. Также на поддержку семей с детьми из федерального бюджета направлено 22,8 млрд рублей, из них на выплату материнского капитала более 3 млрд рублей.

"Открыли дневное отделение для детей и молодежи с ментальными нарушениями. Продолжаем программу социальной газификации. На сегодняшний день заключено более 8 тысяч договоров на подключение. В 3,5 тысяч домовладений голубое топливо уже пришло. Дополнительно расширили список получателей матпомощи на подведение газа к дому и установку оборудования. А сумму выплат увеличили с 45 до 100 тысяч рублей", - отметил глава региона.

Астраханская область помогает подшефному Кременскому району ЛНР вернуться к мирной жизни.

"Несмотря на постоянные обстрелы, продолжаем восстанавливать жилые дома, социальные объекты и инженерную инфраструктуру. За год отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Обеспечили кременских детей всем необходимым для учебы и организовали им летний отдых", - отметил Игорь Бабушкин.