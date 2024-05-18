Глава МАГАТЭ собрался в Россию и на Украину

Руководитель международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии планирует посетить Россию и Украину.

"Я всегда старался быть сбалансированным в своем подходе, как это мне и следует, поэтому я не исключаю возможности снова поехать на Украину. Но после России", - сказал РИА Новости Гросси.

В марте 2024 г. в ООН заявили, что их крайне беспокоит недавняя попытка ВСУ атаковать Запорожскую АЭС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", - заявил Дюжаррик.