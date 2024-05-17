18 Мая 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области: Наш регион занимает особое место в российско-азербайджанских отношениях

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступил на круглом столе «Россия – Азербайджан» в Казани в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир». Участники мероприятия обсудили текущее взаимодействие, а также перспективные направления сотрудничества между двумя странами.

Азербайджанская Республика является ключевым партнером Российской Федерации. Взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос на 24%. В Азербайджанской Республике работает более 900 совместных предприятий с российским участием. Разрабатываются несколько масштабных совместных проектов, среди них – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Здесь Астраханская область занимает особое место в двусторонних отношениях.

В выступлении губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул, что Азербайджан и Астраханскую область связывают, помимо сотрудничества, особые добрососедские отношения.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Он отметил, что недавно встречался с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку, где стороны обсуждали перспективы расширения сотрудничества. Особый акцент был сделан на развитие связей в сфере транспорта и логистики.

«В рамках коридора «Север – Юг» через наш регион морем и по суше идут грузы из стран Прикаспия, Центральной Азии, Ближнего Востока и Индии. Правительство области ведет комплексную работу по модернизации существующей и созданию новой транспортной инфраструктуры. Цель – обеспечить необходимые условия для организации быстрой доставки товаров», - отметил Игорь Бабушкин.

Для обслуживания товаропотока из Азербайджана, Турции, Ирана, Пакистана и Индии, который идет по железнодорожной линии «Астара – Баку – Астрахань», в регионе работает грузовой хаб. Ежегодно через него проходит порядка ста тысяч тонн различных сельскохозяйственных грузов.

В 2023 году хаб значительно расширил свои возможности. В нем были созданы все условия для приема и обработки скоропортящейся молочной, мясной и рыбной продукции. На этот год уже запланировано поставить около 200 тысяч тонн подобных товаров.

Также на территории хаба есть возможность таможенного оформления, действуют стационарные посты фитосанитарного и ветеринарного контроля.

По словам губернатора, существующие мощности астраханского логистического терминала уже позволяют принять и обработать более 1 млн тонн грузов в год. В планах – дальнейшее расширение. Активно развивается транскаспийский участок коридора «Север – Юг». С 2022 года в портах Астраханской области уверено растут объемы перевалки. В 2023 году перевалено 4,5 млн тонн. Таких показателей не было более 10 лет. Суда Азербайджанского Каспийского морского пароходства активно привлекаются к транспортировке грузов из наших портов по Каспию. Потенциал астраханских портов сегодня составляет 16 млн тонн.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы продолжаем развивать мощности, создавая самый крупный контейнерный терминал на юге России с новыми перевалочными пунктами для зерна и масла. Предлагаю нашим азербайджанским партнерам активнее использовать морской маршрут для доставки грузов из Азербайджана в Россию и обратно».

Глава региона отметил, что в прошлом году посетил Азербайджан в рамках мотопробега «Каспий - море дружбы» и, в свою очередь, пригласил участников форума посетить Астраханскую область.

Теги: игорь бабушкин, российско-азербайджанские отношения, каспий-море дружбы, хаб


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