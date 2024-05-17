18 Мая 2024
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Политика Астраханская область Республика Татарстан
Фото: astrobl.ru

Строящиеся в Астрахани суда будут использовать для перевозок в рамках МТК «Север-Юг»

Игорь Бабушкин принял участие в сессии «Развитие новых мультимодальных международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии, Ближнего Востока» с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, помощника президента Игоря Левитина и представителей Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Султаната Омана и других стран. Сессия прошла в рамках форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".

Марат Хуснуллин открыл мероприятие, отметив, что развитие международных транспортных коридоров – один из самых важных проектов для правительства страны. Зампред правительства сделал акцент на трёх направлениях: развитие железных дорог, водных путей и автомобильных дорог.

В 2022 году объем перевозок по МТК «Север-Юг» составил 14,6 млн тонн, в 2023 - 17,6 млн тонн. Большая часть грузов перевозится по западной ветке коридора через территорию Азербайджана, отметил в своем докладе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор подчеркнул, что регион готов принять дополнительные объемы грузов с разных направлений и обеспечить их транспортировку по МТК «Север-Юг».

«Сегодня мы прикладываем большие усилия для развития транскаспийского участка коридора «Север-Юг». На него приходится более 20% от общего объема грузов, идущих по данному маршруту. В том числе с использованием российских морских портов Астрахань и Оля. В условиях санкций кратно возрастает значимость Астраханской области как ключевой точки развития Каспийского мультимодального транспортно-логистического узла», — добавил глава региона.

Потенциал астраханских портов уже сегодня составляет 16 млн тонн, и Астраханская область продолжает наращивать мощности, создавая новый контейнерный терминал на юге России с перевалочными пунктами для зерна и масла.

Морской порт Астрахани(2024)|Фото: astrobl.ru

С 2022 года в портах региона уверенно растут объемы перевалки. В 2023 было перевалено 4,5 млн тонн. Таких показателей не было более 10 лет. А в I квартале этого года грузооборот уже превысил 1,4 млн тонн (80% прироста к аналогичному периоду прошлого года).

Развитие грузооборота через МТК «Север-Юг» требует строительства нового современного флота. По словам главы региона, судостроительный и судоремонтный комплекс региона представлен 10 крупными и средними предприятиями, которые строят суда различного назначения – танкеры, сухогрузы, пассажирские, дноуглубительные, рыбопромысловые суда и объекты обустройства шельфовых нефтегазовых месторождений.

"Сегодня наши предприятия реализуют новый российский проект, разработанный Объединенной судостроительной корпорацией, по строительству серии из 4 контейнеровозов проекта 00108, адаптированных под условия Каспийского моря, которые могут перевозить до 530 контейнеров", - отметил губернатор.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

В марте спущен на воду сухогруз проекта RSD-49, который пополнит флот российско-иранской судоходной компании, зарегистрированной в Астрахани. Также в текущем году началось строительство серии из 4 сухогрузов проекта RSD-81.

Глава региона рассказал, что для расширения логистических цепочек требуется координация усилий с иностранными партнерами и синхронизация работы с бизнесом. В связи с этим в прошлом году впервые Астраханская область организовала международный форум «МТК «Север-Юг». На полях форума заинтересованность в развитии маршрута проявили страны африканского континента, в том числе ЮАР и Эритрея. Включились в процесс и новые участники азиатского направления — Ирак, Малайзия, Пакистан, Афганистан.

В ходе сессии министр экономики Султаната Оман Е.П. Мохаммед Ахмед Аль Сакри отметил, что сегодня потребность в развитии МТК огромная, так как традиционные маршруты исчерпали пропускную способность или являются небезопасными.

Помощник президента Игорь Левитин подвел итоги сессии, отметив, что Россия - одна из самых больших стран по грузовой базе. Государство участвует в 10 международных транспортных коридоров.

Теги: игорь бабушкин, мтк север-юг, судостроение, транспортные коридоры, контейнеровозы, хуснуллин, левитин


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