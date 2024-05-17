18 Мая 2024
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Политика Астраханская область Республика Татарстан
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: На полях "Россия – Исламский мир: KazanForum" обсудили условия для развития МТК "Север – Юг"

"Вместе с делегацией Астраханской области работаем на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Для Астраханской области и для России в целом сотрудничество с мусульманскими странами имеет стратегическое значение. И важную роль в этом играет развитие международных транспортных коридоров, в том числе «Север – Юг», они открывают широкие возможности для наших предприятий и взаимной торговли.

"Сегодня наш регион прикладывает большие усилия для развития транскаспийского участка МТК. На него приходится более 20% от общего объема грузов, идущих по данному маршруту. В том числе, с использованием портов Астрахань и Оля. Цифры говорят сами за себя. Так, с 2022 года уверено растут объемы перевалки. В 2023 грузооборот составил 4,5 млн тонн. А в первом квартале этого года уже превысил 1,4 млн тонн, показав 80% прироста", - отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Увеличение грузопотока через МТК «Север – Юг» обозначено Президентом России как одна из приоритетных задач.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"На полях форума обсудили необходимые условия для развития маршрута. Число заинтересованных в этом регионов растет. В процесс включились страны Африканского континента и новые партнеры из Азии — Ирак, Малайзия, Пакистан, Афганистан. В свою очередь, Астраханская область готова принять дополнительные объемы грузов с разных направлений и обеспечить их транспортировку по МТК", - уверен глава Астраханской области.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, Россия – Исламский мир: KazanForum, мтк север-юг, порты астрахань и оля


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