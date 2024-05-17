В Петербурге прозвучал взрыв у Военной академии связи

В Санкт-Петербурге у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного на Тихорецком проспекте прогремел взрыв. О произошедшем сообщили сразу несколько telegram-каналов города.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали от двух до семи человек.

На месте работают оперативные службы: скорые и МЧС. Причина взрыва уточняется. По словам очевидцев, рядом с академией якобы мог взорваться беспилотник.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места происшествия.