В Севастополе восстановили электроснабжение

В Севастополе восстановили электроснабжение после ночного "повреждения подстанции", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что подстанция была повреждена в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника.

"К настоящему времени жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

При возникновении сбоев в подаче электричества жителям города следует звонить по телефону 112.