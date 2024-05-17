В Севастополе восстановили электроснабжение
В Севастополе восстановили электроснабжение после ночного "повреждения подстанции", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что подстанция была повреждена в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника.
"К настоящему времени жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
При возникновении сбоев в подаче электричества жителям города следует звонить по телефону 112.