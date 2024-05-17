17 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Словакии лидер оппозиционной партии обратился в полицию из-за угроз

Лидер оппозиционной прозападной партии "Прогрессивная Словакия", вице-спикер словацкого парламента Михал Шимечка обратился в полицию из-за поступающих угроз в свой адрес и в адрес его семьи.

"Сегодня давал показания в Национальном агентстве по борьбе с преступностью и подал заявление из-за угроз смертью. Они пришли мне, моей дочери и моей гражданской жене. Их было несколько, конкретных и жестоких, от конкретных людей", - сообщают РИА Новости со ссылкой на политика.

Он напомнил, что ранее угрозы поступали в адрес действующего президента Зузаны Чапутовой, а сейчас их получают уже политики и журналисты.  

В пятницу глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток говорил, что полиция расследует порядка 40 ненавистнических высказываний в социальных сетях после покушения на премьера республики Роберта Фицо. Он предупредил, что те, кто поддерживает или оправдывает действия нападавшего или распространяют угрозы в адрес политиков или журналистов, будут привлечены к ответственности. Министр сообщил, что угрозы поступили и в его адрес, делом уже занимаются правоохранители.

Сегодня стало известно, что премьер-министру Словакии Роберту Фицо сделали еще одну операцию. Врачи удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений. Операция длилась около двух часов. Пациент по-прежнему находится в палате интенсивной терапии. Он в сознании, его состояние стабильное, но тяжелое.

Фицо известен своими громкими антиукраинскими высказываниями: он заявлял, что Украина является самой коррумпированной страной в мире, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с разгула местных нацистов, и теперь Киев полностью подконтролен Вашингтону, а Россию же обманывали, обещая не расширять НАТО на восток.

Теги: Михал Шимечка, угрозы, полиция, Фицо


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