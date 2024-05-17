17 Мая 2024
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Фото: официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / t.me/vvgladkov

Пострадавших в Белгороде пожарных МЧС России выписали из больницы

Пострадавших в Белгороде пожарных МЧС России выписали из больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Пожарные Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин служат в пожарно-спасательной части №2 города Белгорода. 12 мая они первыми прибыли к месту происшествия. При повторном обрушении специалисты успели покинуть опасную зону, но получили травмы. Превозмогая боль, они снова принялись разбирать завалы. Только после завершения поисков обратились за медицинской помощью.

Все трое были госпитализированы. Сегодня они вернулись домой и снова в строю.

Напомним, что после обстрела Белгорода 12 мая, в результате которого рухнула часть жилого дома, возбуждено уголовное дело о теракте. Погибли 17 человек.

Теги: пожарные, МЧС, пострадавшие, больница, выписка, обрушение, многоэтажка


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