17 Мая 2024
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Происшествия Севастополь
Фото: Накануне.ru

В Севастополе из-за дефицита электричества сегодня не будет работать освещение улиц

В Севастополе после ночного "повреждения подстанции" "практически полностью ликвидирован дефицит электроэнергии", сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее сообщалось, что подстанция была повреждена в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника.

По словам Развожаева, он связался с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, "были приняты все необходимые решения". "Также в восстановлении системы задействована федеральная компания МГТС, которая сегодня запустила все резервные мощности. Это позволило практически полностью ликвидировать дефицит электроэнергии и обеспечить городскую инфраструктуру", - заявил губернатор.

Власти рассчитывают, что энергоснабжение жилого массива будет полностью восстановлено к 20 часам. "Чтобы сэкономить электроэнергию, движение троллейбусов сегодня вечером приостановим — их заменят автобусы. В этих же целях сегодня не будет работать городское освещение, в том числе, подсветка торговых центров", - добавил Развожаев.

Проблемы возникли и с подачей воды.

"Насосы на магистральных сетях, которые останавливались сегодня рано утром, сейчас уже работают. Давление восстановлено практически везде, кроме тупиковых улиц или участков, которые находятся на высоких отметках. Тем не менее, даже на отдаленных участках максимум к 18 часам давление восстановят", - заявил губернатор.

Теги: севастополь, электроэнергия, атака беспилотника


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