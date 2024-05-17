Летний парк "Уралмаш" начнут реконструировать уже через две недели
Работы по реконструкции Летнего парка "Уралмаш" стартуют уже 1 июня. Об этом сообщает Комитет благоустройства мэрии Екатеринбурга, добавляя, что пока это лишь предварительная дата. В проекте предусмотрено несколько направлений преобразования территории.
Покрытие:
- Обустройство основных транзитных тротуаров из асфальтобетонного покрытия общей площадью 11 тыс. кв.м.;
- Обустройство прогулочных второстепенных дорожек из древесного набивного покрытия общей площадью 2,6 тысяч квадратных метров;
- Устройство резинового ударопоглощающего покрытия на детских игровых и спортивных площадках общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров.
Авторы проекта также гарантируют доступность маломобильных групп населения во все точки парка и безбарьерную среду.
17 зон площадок:
- Хозяйственная зона (подстанция, накопители ТКО);
- Площадка под административный корпус, прокат, кафе, туалет с подведением к ней сети энергоснабжения;
- Площадка под амфитеатр и сцена на 150 мест с подведением к ней сети энергоснабжения;
- Площадка для аттракционов с подведением к ней сети энергоснабжения;
- Площадка с Колесом обозрения;
- Веревочный парк;
- Центральная событийная площадь;
- Площадь под размещение центральной сцены/елки;
- Зоны тихого отдыха;
- Разновозрастная детская площадка;
- Площадка для волейбола;
- Спортивная площадка с уличными тренажерами;
- Детская площадка для детей 5-11 лет;
- Спортивная зона с воркаутом;
- Столы для настольного тенниса;
- Место под установку НТО с подведением электроэнергии.
Помимо этого предусмотрена детская площадка для детей 2-5 лет. На каждой будет установлен информационный стенд с указанием возрастной категории для соблюдения правил безопасности и эксплуатации аттракционов.
Озеленение:
- Восстановление 40 000 квадратных метров газонов;
- Посадка 28 сиреней;
- Посадка 68 кустарников пузыреплодника краснолистного;
- Посадка в цветники 136 единиц дерена белого.
Малые архитектурные формы (245 единиц):
- 25 детских игровых комплексов и элементов на детских площадках;
- 28 спортивных элементов на спортивной площадке;
- 11 информационных щитов;
- 3 навигационных стенда;
- 80 урн;
- 83 скамьи;
- 6 парклетов;
- 11 пятиместных велопарковок.
Для освещения дизайнеры подготовили 164 фонаря, которые будут обеспечивать нормативную освещенность на детских, спортивных площадках и на основных транзитных путях. В то же время зоны "покоя" будут затемнены для комфортного пребывания в парке. За безопасность будут отвечать 53 камеры видеонаблюдения.
Также планируется обустроить входную группу и отремонтировать ограждение по периметру парка. Полностью обновленным главный парк Уралмаша жители Екатеринбурга должны увидеть уже к 1 июня 2026 года.
Напомним, что в 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.
Долго екатеринбуржцы не расстраивались - парк стал настолько популярным во время процедуры голосования, что мэрия пообещала благоустроить территорию за собственный счет, а позднее зеленая зона и вовсе ушла под крыло ЦПКиО им. Маяковского.