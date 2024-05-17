17 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: 66.gorodsreda.ru

Летний парк "Уралмаш" начнут реконструировать уже через две недели

Работы по реконструкции Летнего парка "Уралмаш" стартуют уже 1 июня. Об этом сообщает Комитет благоустройства мэрии Екатеринбурга, добавляя, что пока это лишь предварительная дата. В проекте предусмотрено несколько направлений преобразования территории.

Покрытие:

  • Обустройство основных транзитных тротуаров из асфальтобетонного покрытия общей площадью 11 тыс. кв.м.;
  • Обустройство прогулочных второстепенных дорожек из древесного набивного покрытия общей площадью 2,6 тысяч квадратных метров;
  • Устройство резинового ударопоглощающего покрытия на детских игровых и спортивных площадках общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Авторы проекта также гарантируют доступность маломобильных групп населения во все точки парка и безбарьерную среду.

Проект летнего парка "Уралмаш" в Екатеринбурге(2022)|Фото: 66.gorodsreda.ru

17 зон площадок:

  • Хозяйственная зона (подстанция, накопители ТКО);
  • Площадка под административный корпус, прокат, кафе, туалет с подведением к ней сети энергоснабжения;
  • Площадка под амфитеатр и сцена на 150 мест с подведением к ней сети энергоснабжения;
  • Площадка для аттракционов с подведением к ней сети энергоснабжения;
  • Площадка с Колесом обозрения;
  • Веревочный парк;
  • Центральная событийная площадь;
  • Площадь под размещение центральной сцены/елки;
  • Зоны тихого отдыха;
  • Разновозрастная детская площадка;
  • Площадка для волейбола;
  • Спортивная площадка с уличными тренажерами;
  • Детская площадка для детей 5-11 лет;
  • Спортивная зона с воркаутом;
  • Столы для настольного тенниса;
  • Место под установку НТО с подведением электроэнергии.

Помимо этого предусмотрена детская площадка для детей 2-5 лет. На каждой будет установлен информационный стенд с указанием возрастной категории для соблюдения правил безопасности и эксплуатации аттракционов.

Проект летнего парка "Уралмаш" в Екатеринбурге(2022)|Фото: 66.gorodsreda.ru

Озеленение:

  • Восстановление 40 000 квадратных метров газонов;
  • Посадка 28 сиреней;
  • Посадка 68 кустарников пузыреплодника краснолистного;
  • Посадка в цветники 136 единиц дерена белого.

Малые архитектурные формы (245 единиц):

  • 25 детских игровых комплексов и элементов на детских площадках;
  • 28 спортивных элементов на спортивной площадке;
  • 11 информационных щитов;
  • 3 навигационных стенда;
  • 80 урн;
  • 83 скамьи;
  • 6 парклетов;
  • 11 пятиместных велопарковок.

Проект летнего парка "Уралмаш" в Екатеринбурге(2022)|Фото: 66.gorodsreda.ru

Для освещения дизайнеры подготовили 164 фонаря, которые будут обеспечивать нормативную освещенность на детских, спортивных площадках и на основных транзитных путях. В то же время зоны "покоя" будут затемнены для комфортного пребывания в парке. За безопасность будут отвечать 53 камеры видеонаблюдения.

Также планируется обустроить входную группу и отремонтировать ограждение по периметру парка. Полностью обновленным главный парк Уралмаша жители Екатеринбурга должны увидеть уже к 1 июня 2026 года.

Напомним, что в 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.

Флешмоб в поддержку летнего парка Уралмаш(2022)|Фото: t.me/uralmash66 / telegram-канал "Уралмаш достоин!"

Долго екатеринбуржцы не расстраивались - парк стал настолько популярным во время процедуры голосования, что мэрия пообещала благоустроить территорию за собственный счет, а позднее зеленая зона и вовсе ушла под крыло ЦПКиО им. Маяковского.

Теги: Летний парк Уралмаш, реконструкция


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