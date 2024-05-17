Летний парк "Уралмаш" начнут реконструировать уже через две недели

Работы по реконструкции Летнего парка "Уралмаш" стартуют уже 1 июня. Об этом сообщает Комитет благоустройства мэрии Екатеринбурга, добавляя, что пока это лишь предварительная дата. В проекте предусмотрено несколько направлений преобразования территории.

Покрытие:

Обустройство основных транзитных тротуаров из асфальтобетонного покрытия общей площадью 11 тыс. кв.м.;

Обустройство прогулочных второстепенных дорожек из древесного набивного покрытия общей площадью 2,6 тысяч квадратных метров;

Устройство резинового ударопоглощающего покрытия на детских игровых и спортивных площадках общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Авторы проекта также гарантируют доступность маломобильных групп населения во все точки парка и безбарьерную среду.

17 зон площадок:

Хозяйственная зона (подстанция, накопители ТКО);

Площадка под административный корпус, прокат, кафе, туалет с подведением к ней сети энергоснабжения;

Площадка под амфитеатр и сцена на 150 мест с подведением к ней сети энергоснабжения;

Площадка для аттракционов с подведением к ней сети энергоснабжения;

Площадка с Колесом обозрения;

Веревочный парк;

Центральная событийная площадь;

Площадь под размещение центральной сцены/елки;

Зоны тихого отдыха;

Разновозрастная детская площадка;

Площадка для волейбола;

Спортивная площадка с уличными тренажерами;

Детская площадка для детей 5-11 лет;

Спортивная зона с воркаутом;

Столы для настольного тенниса;

Место под установку НТО с подведением электроэнергии.

Помимо этого предусмотрена детская площадка для детей 2-5 лет. На каждой будет установлен информационный стенд с указанием возрастной категории для соблюдения правил безопасности и эксплуатации аттракционов.

Озеленение:

Восстановление 40 000 квадратных метров газонов;

Посадка 28 сиреней;

Посадка 68 кустарников пузыреплодника краснолистного;

Посадка в цветники 136 единиц дерена белого.

Малые архитектурные формы (245 единиц):

25 детских игровых комплексов и элементов на детских площадках;

28 спортивных элементов на спортивной площадке;

11 информационных щитов;

3 навигационных стенда;

80 урн;

83 скамьи;

6 парклетов;

11 пятиместных велопарковок.

Для освещения дизайнеры подготовили 164 фонаря, которые будут обеспечивать нормативную освещенность на детских, спортивных площадках и на основных транзитных путях. В то же время зоны "покоя" будут затемнены для комфортного пребывания в парке. За безопасность будут отвечать 53 камеры видеонаблюдения.

Также планируется обустроить входную группу и отремонтировать ограждение по периметру парка. Полностью обновленным главный парк Уралмаша жители Екатеринбурга должны увидеть уже к 1 июня 2026 года.

Напомним, что в 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.

Долго екатеринбуржцы не расстраивались - парк стал настолько популярным во время процедуры голосования, что мэрия пообещала благоустроить территорию за собственный счет, а позднее зеленая зона и вовсе ушла под крыло ЦПКиО им. Маяковского.