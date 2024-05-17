Премьер Словакии после второй операции остается в тяжелом состоянии

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо сделали еще одну операцию.

"Врачи удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений. Операция длилась около двух часов. Пациент по-прежнему находится в палате интенсивной терапии. Он в сознании, его состояние стабильное, но тяжелое", - приводит "Интерфакс" слова директора клиники, в которой глава правительства проходит лечение, Мириам Лапуниковой.

Фицо известен своими громкими антиукраинскими высказываниями: он заявлял, что Украина является самой коррумпированной страной в мире, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с разгула местных нацистов, и теперь Киев полностью подконтролен Вашингтону, а Россию же обманывали, обещая не расширять НАТО на восток.