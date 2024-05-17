Свердловский Роспотребнадзор обвинил пермского производителя масла в фальсификации

Свердловский Роспотребнадзор уличил в фальсификации пермского производителя сливочного масла.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе плановой выездной проверки предприятия торговли Североуральским отделом управления были отобраны пробы сливочного масла мдж 72,5% (изготовитель – ООО "Юговской комбинат молочных продуктов", Пермский край).

"Лабораторные исследования показали, что в продукции молочное сырье заменено растительным, а жирнокислотный состав масла не соответствовал жирнокислотному составу молочного жира коровьего молока", - заявили в надзорном ведомстве.

Было составлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии продукции. Производитель попытался оспорить действия Роспотребнадзора. Однако Арбитражный суд Свердловской области, а затем и 17-й Арбитражный апелляционный суд в Перми признали предписание законным.