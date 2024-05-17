Завершен первый этап раздела "Яндекса"

Первая часть сложносоставной сделки по разделу "Яндекса" состоялась. Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап по продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов.

Новая головная компания российской части "Яндекса" - МКПАО "Яндекс", ее основной владелец - ЗПИФ "Консорциум.Первый".

На первом этапе Yandex N.V. продала 68% акций МКПАО "Яндекс", еще 3,7% новой головной компании уже принадлежит компании "Яндекс.Технологии".

До конца 2024 года нидерландская материнская компания продаст консорциуму оставшиеся 28% акций.

Сделка по продаже бизнеса Yandex N.V. в РФ, как ожидается, будет окончательно закрыта в июле 2024 года, сообщила компания.