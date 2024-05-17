17 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Кислицын обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере". 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Однако адвокаты замминистра подали апелляцию. Защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей – домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного.

Андрей Кислицын в судебном заседании(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Областной суд, изучив материалы и выслушав доводы сторон, оставил фигуранта под стражей. Андрей Кислицын будет находиться в СИЗО до 26 июня 2024 года включительно.

Напомним, также Ленинский райсуд отправил под арест бывшего депутата заксобрания Свердловской области Павла Мякишева. Его подозревают в передаче крупной взятки замминистра энергетики и ЖКХ региона.

Теги: Кислицын, арест, апелляция, облсуд


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