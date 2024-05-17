17 Мая 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Помощник президента Фурсенко пришел попрощаться с художником Андриякой

В актовом зале Академии акварели и изящных искусств в Москве идет прощание с художником Сергеем Андриякой. На церемонию пришли, в частности, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, члены Союза художников России и президиума Российской академии художеств.

Проводить художника в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги, пишет ТАСС.

16 мая стало известно, что на 66-м году жизни умер народный художник России, академики член Президиума Российский академии художеств Сергей Андрияка. Художник был известен как один из крупнейших мастеров акварели современности.

Живописец – представитель художественной династии. Художник за годы творчества смог самостоятельно воссоздать утраченные приемы и методы работы многослойной классической акварели. Созданные им в этой технике произведения раскрыли перед широким кругом зрителей красоту мира русского зодчества и природы, способствовали росту интереса к акварели как виду художественного творчества. За творческую, педагогическую и общественную деятельность Сергей Андрияка был отмечен многочисленными государственными, общественными наградами и премиями.

Теги: Серегй Андрияка, художник, живописец


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Ранее 16.05.2024 13:12 Мск Умер "главный кремлевский живописец" Сергей Андрияка

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