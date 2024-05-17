Усиливать охрану Путина из-за покушения на премьера Словакии не будут

Усиление охраны президента России не планируется после нападения на премьер-министра Словакии, поскольку "защита президента всегда работает на высшем уровне", передает Shot со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. "Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено, когда он подошел к собравшимся у правительственного здания людям, чтобы поприветствовать их. В Фицо попало три пули, ему сделали операцию и стабилизировали состояние, но угроза жизни по-прежнему сохраняется. При этом Фицо находится в сознании.