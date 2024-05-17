В России выдано 14 миллионов сертификатов на материнский капитал

За все время существования в России программы материнского капитала было выдано 14 млн сертификатов, с начала 2024 года – 239 тыс. сертификатов, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

"Самым популярным направлением использования материнского капитала является улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья средствами воспользовались 9,1 млн семей. По их заявлениям Соцфонд перечислил 3,9 трлн руб.", - говорится в сообщении фонда.

Также у россиян востребовано получение ежемесячной выплаты из маткапитала на детей до трех лет. За все время соответствующие выплаты получили 1,14 млн семей, им направлено 127,4 млрд руб. Почти таким же объемом средств – 127,8 млрд руб. – распорядились 2,1 млн семей, чтобы оплатить детские сады, школьное обучение и другие образовательные услуги.