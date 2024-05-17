Помощник главы Астрахани наказан за вымогательство у топ-менеджера "Ростеха"

Хамовнический райсуд Москвы наказал помощника главы Астрахани Карена Григоряна за вымогательство у сотрудника "Ростеха".

Григорян получил семь лет колонии строгого режима, говорится в telegram-канале судов обшей юрисдикции Москвы. Чиновник наказан за то, что вымогал у директора по особым поручениям ГК "Ростех" Василия Бровко 4,5 млн руб.

В феврале 2024 г. бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов получил срок за вымогательство 11 млн руб. у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Суханов получил семь с половиной лет колонии строгого режима, другие фигуранты дела – бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин) и журналист Тимур Бигаев – по семь лет.