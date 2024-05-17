В Екатеринбурге ушла в отставку судья, в 90-е посадившая банду братьев Коротковых

В Екатеринбурге ушла в почетную отставку судья Свердловского областного суда Татьяна Полякова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, полномочия Поляковой были прекращены в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи. Она работала в системе правосудия 44 года. После окончания Свердловского юридического института была избрана судьей Полевского городского суда, а через 15 лет стала судьей областного суда.

Татьяна Полякова специализировалась на рассмотрении уголовных дел. Одно из них – банды братьев Коротковых – вызвало огромный резонанс в 90-е годы прошлого века. Эта преступная группировка считается одной из самых жестоких банд в истории региона. Бандиты грабили магазины, квартиры, склады и убивали людей.

Всего была установлена причастность членов группировки к 21 убийству. Объем уголовного дела банды братьев Коротковых составил 55 томов, на скамье подсудимых оказались 24 ее участника. Александр Коротков получил 15 лет колонии, Владимир Коротков и еще двое сообщников – по 14 лет. Остальные получили меньшие сроки за решеткой.

Напомним, несколько лет назад в Екатеринбурге после тяжелой болезни скончался легендарный сыщик свердловского МВД Валерий Адам, боровшийся против криминальных разборок "Синих", "Центровых", "Уралмаша" и ОПГ братьев Коротковых.