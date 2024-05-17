17 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: Важно, чтобы молодёжь не только приходила работать в школу, но и не уходила из неё

Полномочный представитель президента Владимир Якушев держит на контроле вопросы укомплектования школ Уральского федерального округа педагогическими кадрами.

Полпред отметил, что в регионах УрФО, в соответствии с поручением президента, а также в рамках Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования, продолжается реализация мер, направленных на обеспечение школ учителями.

Владимир Якушев подчеркнул: необходимо детально разобраться во всех направлениях работы, проанализировать эффективность мер и определить, что ещё необходимо сделать, чтобы довести укомплектованность школ кадрами достигала ста процентов.

"Отдельно нужно проработать вопрос с дополнительной мотивацией для молодых специалистов, – акцентировал полпред. – Важно, чтобы молодёжь не только приходила в школу, но и не уходила из неё".

По поручению полпреда его заместитель Татьяна Костарева провела совместно с Минпросвещения России совещание по вопросам укомплектования школ учителями.

В совещании приняли участие заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева, заместители губернаторов регионов Уральского федерального округа, руководители профильных ведомств.

Татьяна Васильева акцентировала внимание на том, что регионам нужно активнее работать со студентами педагогических вузов и профильных направлений в классических вузах по вопросам дальнейшего трудоустройства в систему образования. Кроме этого, нужно комплексно анализировать и прогнозировать потребность в педагогических кадрах, корректировать при необходимости контрольные цифры приёма на профильные специальности, обеспечивать специалистам достаточный объём рабочих часов, помогать с переквалификацией и повышением квалификации педагогам.

Представители регионов рассказали о ситуации с кадрами в школах субъектов, а также поделились своими наработками и успешными практиками.

Теги: Владимир Якушев, школа


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