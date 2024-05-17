Владимир Якушев: Регионы УрФО продлили отопительный сезон

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов округа. Одной из тем стало продление отопительного сезона в некоторых регионах, об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

"В мае во многих городах и районах округа выпал снег. Установилась холодная и ветреная погода. Регионы УрФО продлили отопительный сезон, чтобы в квартирах жителей, школах и больницах была комфортная температура" , - отметил полпред.

Решение о продлении отопительного сезона принято в муниципалитетах Свердловской и Челябинской областей. Подача тепла по графику продолжается частично в Тюменской области, полностью - в Югре и ЯНАО. По федеральным нормам подача отопления прекращается, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов.

Кроме того, главные федеральные инспекторы доложили Владимиру Якушеву, что майские праздники прошли без серьезных происшествий.