В Сургуте чиновницу наказали за демонстрацию экстремистской символики

Сургутскую чиновницу наказали за демонстрацию экстремистской символики, сообщает "Муксун".

Начальник службы по организации деятельности администрации, ответственная за ведение официального сайта, разместила значок запрещенной в России социальной сети. Имя чиновницы не раскрывается, однако сообщается, что речь идет о сотруднице администрации Барсово. Дата размещения запрещенного символа в материалах суда не указывается.

Ее оштрафовали на 1000 рублей.