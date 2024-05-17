В Сургуте чиновницу наказали за демонстрацию экстремистской символики
Сургутскую чиновницу наказали за демонстрацию экстремистской символики, сообщает "Муксун".
Начальник службы по организации деятельности администрации, ответственная за ведение официального сайта, разместила значок запрещенной в России социальной сети. Имя чиновницы не раскрывается, однако сообщается, что речь идет о сотруднице администрации Барсово. Дата размещения запрещенного символа в материалах суда не указывается.
Ее оштрафовали на 1000 рублей.