И я, и все-все — мы все ленивые люди, - Путин

Владимир Путин, отвечая на вопросы студентов и преподавателей Харбинского университета, назвал способ борьбы с ленью.

"Обращаюсь ко всем — мы все, все сидящие здесь, в этом зале, и я, и все-все — мы все ленивые люди. Люди вообще все ленивые. Нужно избавиться от лени. Вставать утром и сразу приступать к спортивным занятиям. Если не удается, надо выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту. Каждый божий день. И когда это войдет в привычку, тогда вы не сможете без этого жить", - считает глава российского государства.