Путин: Белоусов — один из лучших экономистов в стране

Андрей Белоусов – один из лучших экономистов в стране, он способен координировать деятельность Минобороны со всеми ведомствами, так Владимир Путин объяснил свой выбор бывшего вице-премьера на пост главы оборонного ведомства.

По словам российского президента, Белоусов должен будет открыть Минобороны для инноваций и конструктивной работы с учеными и производителями военной техники.

Президент добавил, что Сергей Шойгу уже сделал первые шаги в этом направлении, но Белоусову это будет "просто легче сделать", поскольку он был первым вице-премьером.

У Сергея Шойгу тоже будет "огромный пласт работы", он знает и о потребностях ВС РФ, и о возможностях промышленности, добавил Путин.

Также глава государства прокомментировал ситуацию с расходами на оборону: "Расходы на оборону и безопасность РФ сейчас не критичны. На Минобороны они составляют 6,7% ВВП в текущем году. Если взять со всей силовой составляющей государства, то <...> где-то за 8%".