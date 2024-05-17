В Омской области введен режим ЧС из-за паводка

Паводок в Омской области привел к тому, что в регионе ввели режим ЧС.

"Паводковая обстановка в Омской области отнесена к ЧС федерального характера. В области установлен федеральный уровень реагирования. Таково решение правительственной комиссии во главе с министром Александром Куренковым", - сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее главы Минстроя Ирек Файзуллин и МЧС Александр Куренков побывали в Усть-Ишимском районе Омской области, где до сих пор остаются затопленными некоторые территории. Министры осмотрели зоны подтопления, провели заседание штаба по ликвидации ЧС, побывали в пункте временного размещения и ответили там на вопросы жителей. Дело для Файзуллина и Куренкова в последние недели не новое, но это была их первая служебная командировка после переназначения в правительстве. В селе Усть-Ишим остаются подтопленными 210 жилых домов и более 370 приусадебных участков.