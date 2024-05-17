Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая

До "острой фазы конфликта на Украине" Владимир Путин был "в постоянном контакте" с Зеленским, об этом российский президент заявил журналистам в Харбине.

По поводу легитимности Зеленского на посту президента Украины после 20 мая (истекает срок полномочий президента, выборы нового были отменены – прим. ред.) Путин сказал, что на вопрос "должна ответить правовая и политическая система Украины".

"Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями", - добавил Путин.