В ЕС могут принять схожий с грузинским закон об иноагентах

Венгрия собралась предложить ввести в Европейском союзе (ЕС) законы об иностранных агентах.

За основу предложено взять схожий закон, принятый недавно в Грузии. Об этом сообщил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однофамилец политика Балаж Орбан в соцсети Х, пишет Lenta.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах. Политик добавила, что закон об иноагентах отдаляет Грузию от вступления в ЕС. Зурабишвили также назвала продолжающие в стране демонстрации мирными. 14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах, который вызвал ранее жаркие дискуссии.