"Первый канал" снимает фильм на Белоярской АЭС

Телекомпания "Первый канал" снимает фильм на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе БАЭС, документальный фильм расскажет об истории и перспективах российской атомной энергетики. Съемки одного из эпизодов прошли на энергоблоке №4 Белоярской АЭС – в реакторном отделении, машинном зале и на блочном пункте управления.

Как рассказала автор ленты Татьяна Цупило, рабочее название фильма – "Росатом: вчера, сегодня, завтра". Он затрагивает прошлое атомной энергетики, но большая часть посвящена сегодняшнему, а главное — завтрашнему дню.

Фильм познакомит зрителей с грандиозными перспективами, которые открываются с замыканием ядерно-топливного цикла и переходом к двухкомпонентной атомной энергетике с совместно работающими реакторами на быстрых и тепловых нейтронах, а также развитием малых АЭС. Кроме этого, документалка расскажет о новых технологиях, которые уже появились и работают, а также попробует заглянуть в будущее Росатома.

Напомним, в прошлом году атомщики измерили уровень радиации у памятников архитектуры Екатеринбурга.