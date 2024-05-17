В Тюменской области ведется эвакуация жителей Вагайского района

Паводковая обстановка в населенных пунктах в Вагайском районе находится под контролем, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Деревни Аксурка и Второсалинская встретили большую воду. Жители эвакуируются в ПВР в селе Дубровное, часть поехала к родственникам. В деревне Второсалинская сотрудники МЧС, добровольцы укрепляют автомобильную дорогу.

"Мужчины вот эти две недели работали на дамбе с утра и до вечера. Укрепляли гидросооружение. Паники нет, все нормально. С представителями МЧС мы начинаем подворовые обходы, осматриваем территории", - прокомментировал глава Аксурского сельского поселения Азат Курманалиев.

Сельскохозяйственные домашние животные жителей двух деревень будут размещены в безопасном месте.

По данным властей региона, в Вагайском районе река Иртыш продолжает прибывать, за сутки в селе Большой Карагай уровень воды поднялся на 16 сантиметров. Сейчас он составляет 1269 сантиметров.

Это очень высокий уровень, учитывая особенность Вагайского района – здесь плоский рельеф местности. Каждый дополнительный сантиметр воды дает большой разлив по пойме. В зоне возможного подтопления находятся 15 населенных пунктов.