Путин не верит в олимпийское перемирие и олимпийских чиновников

Владимир Путин обсуждал с китайским коллегой инициативу президента Франции о проведении олимпийского перемирия летом этого года.

"Принципы олимпийского перемирия очень правильные, на протяжении веков они вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался принципа олимпийского перемирия", - заявил журналистам Путин.

Он переключился на олимпийских чиновников, которые не допустили большинство российских спортсменов до Олимпиады в Париже: "Вопрос в другом, зарубежные спортивные чиновники сегодня политизируют спорт, сами нарушают олимпийскую хартию. На Западе нарушают принципы олимпизма, а от России требуют исполнения – так мы далеко не уедем. Ничего хорошего для олимпийского движения не будет, если спортивные чиновники буду ставить деньги во главу угла".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Макрона "неживой историей", поскольку тоже не верит в ее реальное соблюдение.