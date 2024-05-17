По стопам Батыя. Украинский режим ночью снес Десятинную церковь в Киеве

Ночью украинский режим снес Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма УПЦ в Киеве под предлогом, что она была построена незаконно. Разрушение часовни произошло с привлечением полиции, которая оцепила место варварства, чтобы верующие не смогли этому воспрепятствовать.

Глубоко символично, что Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы, был первым каменным храмом на Руси, построенным еще в конце X века. Она была разрушена в 1240 году во время нашествия Батыя. На сохранившемся фундаменте Десятинной церкви в XVIII веке был построен небольшой храм, который в XIX веке был заменен на новое сооружение по проекту петербургского архитектора Василия Стасова. Но в 1930-х годах он был снесен. Нынешние власти пошли по стопам Батыя и большевиков, которых как раз и ненавидят.

"Снесли подло и нагло, под покровом ночи! Днем боялись это сделать, так как снос Десятинного монастыря был незаконным. Единый реестр исполнительных производств никаких документов по поводу демонтажа святыни не приобщал. Религиозная община также не получила никаких документов по этому поводу", - заявил адвокат УПЦ протоиерей Никита Чекман.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, преследуемый режимом, возложил цветы на место уничтоженной часовни. Он назвал это личной трагедией для него как коренного киевлянина. Он надеется на то, что люди последуют этому примеру, "ведь не у всех же еще окончательно изгажена совесть и растоптана память".