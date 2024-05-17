ТМК запустила единый центр подбора персонала в Челябинске

Трубная металлургическая компания (ТМК) совместно с Корпоративным университетом ТК2U запустили в Челябинске Единый центр подбора персонала (ЕЦПП). Центр занимается поиском квалифицированных и молодых работников для предприятий ТМК на Южном Урале.

Как сообщает пресс-служба ТМК, центр расположен по адресу: улица Машиностроительных, 21. ЕЦПП находится в непосредственной близости от входящих в ТМК Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), Челябинского завода металлоконструкций (ЧЗМК), предприятий ТМК Стальные технологии, Соединительные отводы трубопроводов (СОТ), а также компании ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР). Он станет единым окном для привлечения сотрудников на челябинские площадки компании.

В Центре находятся индивидуальные рабочие зоны для проведения консультаций, а также информационные стенды, где желающие могут получить всю необходимую информацию о доступных вакансиях, ознакомиться с социальными льготами, узнать о возможностях профессионального развития, образовательных программах и организуемых корпоративных событиях.