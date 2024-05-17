17 Мая 2024
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Фото: 2ГИС

В Тюмени ведется первый этап строительства Межуниверситетского кампуса

Реализацию проекта создания Межуниверситетского кампуса обсудили в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Очередное заседание регионального штаба провел губернатор Тюменской области Александр Моор. О ходе работ по инженерной подготовке земельного участка для строительства кампуса доложил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Первый этап – отсыпка земельного участка общей площадью 36 гектаров. Необходимо завезти 1,1 миллиона кубометров грунта. Работа идет в соответствии с дорожной картой и государственным контрактом. Плановый срок ее завершения – декабрь 2024 года.

Второй этап предусматривает возведение дамбы со стороны реки Тура. Третий этап – берегоукрепление на озере Круглое. Эти работы планируется завершить летом 2025 года.

Напомним, в августе 2023 года губернатор Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Работы ведутся в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Министерства образования и науки России.

Проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 000 кв. метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, четырех общежитий на 4 980 мест, гостиницы на 120 мест.

Теги: Кампус, Александр Моор, строительство


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