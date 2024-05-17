База для переговорного процесса по Украине есть - Путин

Си Цзиньпин рассказал Владимиру Путину о своей недавней поездке в Европу, о переговорах с европейскими лидерами по поводу Украины и о своей позиции по мирным инициативам. "Китай искренне стремится к решению украинского кризиса", - заявил российский президент, отвечая на вопросы журналистов.

При этом, по словам Путина, "база для переговорного процесса по Украине есть, и это стамбульские договоренности".

"Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять, идет анализ ситуации", - заявил Путин.