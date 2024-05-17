Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет - Путин
Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге в Китае. По его словам, операция ВС РФ на харьковском направлении — вина властей Украины, ответ на обстрелы регионов РФ.
Путин добавил, что на харьковском направлении "российские военные добиваются успехов каждый день, по плану".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ "стабилизировали" ситуацию на харьковском направлении.