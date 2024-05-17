17 Мая 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве появится гигантской клон рынков «Садовод» и «Фудсити» Года Нисанова

Жители московского района Жулебино обеспокоены появлением новой крупной торговой площадки, которая появится недалеко от Рязанского проспекта. Не успели утихнуть скандалы, связанные с другими столичными рынками «Садовод» и «Фудсити», известными как рассадники этнической преступности, как к ним может присоединиться новый объект, который без сомнения тоже может стать анклавом приезжих из стран Средней Азии.

Как сообщает портал «PRO банкротство», хозяевами нового продуктового рынка станут все те же Год Нисанов и его давний партнер Зарах Илиев. Принадлежащая им компания «Киевская площадь» уже приобрела участок земли площадью порядка 50 тысяч квадратных метров и стоимостью 1.7 млрд рублей. Сейчас на этом участке находятся два крупных ТЦ, «Драйв» и «Скарабей».

По мнению руководителя департамента продаж Российского аукционного дома Григория Начинкина, создание нового рынка рядом с «Садоводом» позволит «создать синергетический эффект» и «привлечь больше посетителей». Однако он забывает, что в первую очередь это привлечет новых нелегалов, новый поток в Москву которых стоит ожидать в скором времени.

Коллаж, драка мигрантов(2021)|Фото: Накануне.RU

С этим связано и очевидное недовольство большинства жителей спального района Выхино-Жулебино. Появление крупного торгового объекта по соседству они уже окрестили «мигрантским анклавом», сравни тому, что в соседних Котельниках, где уже огромная концентрация нелегальных приезжих.

И хоть сейчас новый продуктовый рынок в сравнении с его братьями «Садоводом» и «Фудсити» может показаться относительно небольшим, есть все шансы, что со временем и он превратиться в огромного монстра, который проглотит находящиеся неподалеку свободные земли. Именно так когда-то и начинался основной бизнес миллиардера Нисанова. Более того, это усложнит жизнь не только местному населению, но и горожанам из соседних районов, таких как Косино-Ухтомский и подмосковные Котельники и Люберцы.

Казалось бы, москвичи только стали привыкать к мысли, что оба крупнейших рынка скоро будут очищены от этнического хаоса после того, как за самого бизнесмена всерьез взялись силовые структуры. Но тут Нисанов приготовил для них очередной сюрприз. Его бизнес-империя настолько вросла корнями в столичные земли, что просто так олигарх сдавать явно не собирается.

Можно предположить, что те торговцы из среднеазиатских республик, которых погонят с «Садовода» или «Фудсити» не покинут Москву, а лишь будут передислоцированы на новое место. А это может означать только одно — появление в столице нового объединения приезжих, многие из которых будут по-прежнему находиться в стране нелегально. За этим последуют и новые стычки с полицией, дерзкие преступление таджиков или узбеков, незаконное обналичивание денег, трафик запрещенных веществ и прочий криминал. Словом, после возможного разгона «Садовода» и «Фудсити» жителям Москвы скорее всего вряд ли получится вздохнуть с облегчением.

Теги: садовод, фудсити, год нисанов, жулебино, торговая площадка


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