Главком ВСУ считает, что армия России может выйти в тыл войск Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский полагает, что армия России может выйти в тыл украинских войск в Харьковской области. Бойцы армии России расширили зону боевых действий, сообщил Сырский в своем telegram-канале.

"Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои, и враг к этому готовится", - пишет Сырский.

11 мая подразделения группировки "Север" освободили за сутки сразу пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Дополнительно уточняется, что нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины. Уничтожено до 170 и взяты в плен 34 украинских боевика.