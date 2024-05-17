Астраханские производители сельхозпродукции готовы к сотрудничеству с зарубежными компаниями

Глава минсельхоза Астраханской области Руслан Пашаев выступил с докладом «Международное сотрудничество в области сельского хозяйства - новые возможности в наращивании экспорта халяльной продукции».

Он отметил, что за последние годы Астраханская область приобрела опыт по взаимодействию со странами Исламского мира и имеет большие компетенции в поставках халяльного мяса в Исламскую Республику Иран, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.

Министр подчеркнул, что в рамках торгово-экономического сотрудничества аграрии региона готовы предложить широкий ассортимент: растениеводческой и животноводческой продукции, плодоовощных консервов и икры осетровых видов рыб.

Напомним, международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum» проходит на площадке МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая. Ключевая тема – «Доверие и сотрудничество». Деловая программа объединяет 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие. В программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.