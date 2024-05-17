Путин извинился перед китайцами за перекрытия движения для его кортежа

Владимир Путин, выступая в Харбинском университете, извинился перед жителями города за неудобства от перекрытия дорог для проезда правительственного кортежа.

"Я хочу извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом – я сам это увидел – приняты достаточно жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват, честно вам могу сказать. Местные товарищи работают профессионально, жестко, я все понимаю. Наверное, так и надо. Но это вызывает определенные неудобства для граждан. Извините пожалуйста! Мы скоро уедем и у вас жизнь вернется в нормальное русло", - сказал российский президент китайцам.

Перед россиянами Путин тоже иногда извиняется за неудобства от проезда своего кортежа. Например, он извинялся 12 лет назад в эфире телеканала НТВ перед москвичами. В свое оправдание сказал, что постоянно передвигаться на вертолете нельзя. "Я сожалею и приношу свои извинения тем, кому мы доставляем неудобства. И я, честно говоря, переживаю за это. Мне неудобно. Но надо ж как-то работать. Иногда я слышу звуки клаксонов недовольных автомобилистов. Жаль, что при передвижении по Москве только в редких случаях можно воспользоваться вертолетом", - сказал президент в 2012 году.