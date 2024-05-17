Иранский посол считает перспективным организацию прямого авиасообщения с Астраханью

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил на пресс-конференции в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» о перспективности открытия прямого авиасообщения из Астрахани.

Заявление было сделано на полях форума, который проходит с 14 по 19 мая в Казани. На форуме работает делегация Астраханской области, возглавляемая губернатором Игорем Бабушкиным.

Посол Ирана считает, что сейчас перелёты между странами ограничены преимущественно Москвой, Санкт-Петербургом и Тегераном. Географию полётов, по мнению Казема Джалали, следует расширять.

«Нам нужно диверсифицировать количество направлений. У Казани есть потенциал для прямых рейсов с Ираном, у Астрахани и ряда других мест тоже. В Иране же тоже несколько городов, куда россияне также могли бы летать – это Решт, Тебриз, Исфахан, Шираз», – подчеркнул Посол Ирана в России.

Он также отметил, что между странами продолжает развиваться торговля, растёт объём товарооборота.

«В 2023 году у нас был хороший прорыв. Коридор «Север-Юг» состоит из трех ветвей. В восточной части впервые был запущен маршрут, через него было провезено 60 тыс. тонн товаров. По Каспийскому маршруту провезено более 6 млн тонн, цифры с каждым днем поднимаются», – сообщил Джалали.