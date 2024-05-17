Финская таможня с молотка продала сотню велосипедов российских беженцев

Финская таможня провела распродажу с аукциона велосипедов россиян, приехавших на двухколесных транспортных средствах просить убежища в соседней стране.

По данным издания Yle, "велосипеды разошлись как горячие пирожки". Всего было продано около ста велосипедов беженцев.

Самый дорогой велосипед ушел за 160 евро, самый дешевый – за 25. К аукционной цене лота власти добавили налог на добавленную стоимость – 24%. Вырученные средства пошли в казну.

Сообщается, что большинство проданных велосипедов – это Stels российского производства (завод расположен в Брянской области).

Еще один велосипедный аукцион проведут до конца мая, второй – летом.