17 Мая 2024
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Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

В Сургуте из-за подъема воды введен режим повышенной готовности

В Югре в зоне возможного подтопления 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Режим повышенной готовности введен в Сургуте из-за подъема воды в реке Черная. Подтоплены 23 земельных участках на территории товарищества собственников недвижимости "Газовик". Для борьбы с паводком в Сургуте приведен в готовность ПВР на базе гостиницы "Обь."

Для стабилизации ситуации обеспечен максимальный сброс воды с водохранилища Сургутской ГРЭС-2. С помощью беспилотного летательного аппарата специалистами проведено обследование русла реки, принимаются меры по очистке русла от скопления льда и поваленных деревьев силами Сургутского спасательного центра. Специалисты управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута проводят информационную кампанию для собственников имущества дачного кооператива.

В Сургутском районе подтоплены два жилых дома в деревне Тайлакова. Для эвакуации людей подготовлены две спасательные лодки. При необходимости, пункт временного размещения для югорчан будет развернут в Угутской средней общеобразовательной школе сельского поселения Угут.

В поселке Салым Нефтеюганского района уровень воды в реке Большой Салым составляет 690 сантиметров. Прогнозируется подтопление трех земельных участков. Сейчас сотрудниками спецслужб выполняются подворовые обходы с целью уточнения фактического проживания людей. Эвакуация жителей и животных на сегодняшний день не требуется. Пункт временного размещения, при необходимости, будет развернут в спорткомплексе Атлант.

В Нижневартовске по состоянию на 17 мая уровень воды составляет 870 см. С 12 мая на территории муниципального образования действует режим повышенной готовности. Муниципальной спасательной службой проводится патрулирование береговой линии, профилактическая работа по информированию населения. На территории города запланированы 14 пунктов временного размещения, вмещающие 3 660 человек.

Теги: паводок, подъем воды


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