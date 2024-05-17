Освобожден футболист Промес

Футболист московского "Спартака" Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае.

Он вышел на свободу "на определенных условиях". Полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрока привезли в полицейский участок. Футболист был задержан в ОАЭ за местное правонарушение (ДТП). Позже Промес был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов, которая запросила у Объединенных Арабских Эмиратов его экстрадицию. Футболист находился в заключении в Дубае с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции, пишет РИА Новости.

В середине марта стало известно, что Промес задержан в ОАЭ по запросу Нидерландов. В прокуратуре уточнили, что задержанный жил в роскошном отеле в Дубае. Королевство намерено запросить его экстрадицию.

Напомним, ранее в Амстердаме суд наказал Промеса по делу о контрабанде кокаина. Ему дали шесть лет тюрьмы. Прокурор просил для Промеса девять лет. Ему вменяли контрабанду в 2020 году через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т.